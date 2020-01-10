В СНБ осуществляется процесс комплектации штатов

В департаменте экономической безопасности и противодействия коррупции СНБ РА осуществляется процесс комплектации штатов. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

Для комплектации штатов требуются специалисты со знаниями и опытом в следующих сферах:

* Энергетика и ядерная безопасность

* Сельское хозяйство и безопасность пищевых продуктов

* Государственные закупки

Здравоохранение, социальное обеспечение, экология, градостроительство и территориальное управление

* Финансово-экономический, бухгалтерский учет и аудит

* Налоговая и таможенная

* Экономическая безопасность

Для замещения должностей, предусмотренных для оперативного персонала, заявку могут подать граждане Армении в возрасте до 30 лет, которые:

имеют степень бакалавра или дипломированного специалиста с высшим образованием прошли обязательную военную службу, за исключением граждан женского пола и лиц, окончивших высшее учебное заведение, которые в ходе учебы прошли военную подготовку и сдали установленные экзамены, а также лиц, указанных в пункте ”Д” части 1 статьи 12 Закона Республики Армения “О воинской обязанности” и в статье 24 Закона Республики Армения “О военной службе и статусе военнослужащего”, освобожденных от обязательной военной службы или получивших отсрочку от призыва на обязательную военную службу. владеют армянским языком по физической подготовке, профессиональным качествам, состоянию здоровья, моральным качествам соответствует требованиям, предъявляемым к служащим национальной безопасности.

С разрешения руководителя уполномоченного органа для прохождения службы на отдельные должности органов национальной безопасности в исключительных случаях на службу могут поступать и граждане старше 30 лет.

В СНБ РА на работу не может быть принят гражданин, который:

в судебном порядке признан невменяемым в судебном порядке лишен права занимать должность в гражданской или иной службе осужден за преступление не соответствует требованиям, установленным ч. 1 ст. 14 Закона РА “Об органах национальной безопасности”, или в отношении которого осуществляется уголовное преследование.

Для комплектации вакантных должностей кандидаты могут подать заявление в СНБ РА по адресу: г. Ереван Ереван, 0001, ул. Налбандяна 104.

Для подробной информации можно звонить по номерам 015 56 27 35, 010 58 90 89.