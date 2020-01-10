В СНБ осуществляется процесс комплектации штатов
В департаменте экономической безопасности и противодействия коррупции СНБ РА осуществляется процесс комплектации штатов. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе СНБ Армении.
Для комплектации штатов требуются специалисты со знаниями и опытом в следующих сферах:
* Энергетика и ядерная безопасность
* Сельское хозяйство и безопасность пищевых продуктов
* Государственные закупки
- Здравоохранение, социальное обеспечение, экология, градостроительство и территориальное управление
* Финансово-экономический, бухгалтерский учет и аудит
* Налоговая и таможенная
* Экономическая безопасность
Для замещения должностей, предусмотренных для оперативного персонала, заявку могут подать граждане Армении в возрасте до 30 лет, которые:
- имеют степень бакалавра или дипломированного специалиста с высшим образованием
- прошли обязательную военную службу, за исключением граждан женского пола и лиц, окончивших высшее учебное заведение, которые в ходе учебы прошли военную подготовку и сдали установленные экзамены, а также лиц, указанных в пункте ”Д” части 1 статьи 12 Закона Республики Армения “О воинской обязанности” и в статье 24 Закона Республики Армения “О военной службе и статусе военнослужащего”, освобожденных от обязательной военной службы или получивших отсрочку от призыва на обязательную военную службу.
- владеют армянским языком
- по физической подготовке, профессиональным качествам, состоянию здоровья, моральным качествам соответствует требованиям, предъявляемым к служащим национальной безопасности.
С разрешения руководителя уполномоченного органа для прохождения службы на отдельные должности органов национальной безопасности в исключительных случаях на службу могут поступать и граждане старше 30 лет.
В СНБ РА на работу не может быть принят гражданин, который:
- в судебном порядке признан невменяемым
- в судебном порядке лишен права занимать должность в гражданской или иной службе
- осужден за преступление
- не соответствует требованиям, установленным ч. 1 ст. 14 Закона РА “Об органах национальной безопасности”, или в отношении которого осуществляется уголовное преследование.
Для комплектации вакантных должностей кандидаты могут подать заявление в СНБ РА по адресу: г. Ереван Ереван, 0001, ул. Налбандяна 104.
Для подробной информации можно звонить по номерам 015 56 27 35, 010 58 90 89.