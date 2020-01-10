Международное сотрудничество, конференции: директор Бюраканской обсерватории о предстоящих планах

Бюраканская обсерватория в 2021 году отметит 75-летие, в связи с чем выйдет в свет книга, обобщающая всю научную деятельность обсерватории. В 2020 году обсерватория организует лагеря, научные конференции и другие инициативы.

Как передает Арменпресс, на встрече с журналистами 10 января директор Бюраканской обсерватории Арег Микаелян отметил, что в этом году в Армении состоится заседание Совета директоров известного научного журнала, посвященного европейской астрономии и астрофизике, в котором примут участие представители 20 стран Европы. “В сентябре будет организована Летняя молодежная школа и конференция, посвященная астрономии и компьютерным наукам”, - сказал директор и добавил, что он очень хочет, чтобы в Армении был создан музей истории армянской астрономии.

Касаясь работы Бюраканской обсерватории в 2019 году, Микаелян напомнил, что результаты работы научных учреждений оцениваются на научной основе. В прошлом году обсерватория имела достижения, соответствующие международным стандартам.

Он подчеркнул, что важнейшим достижением последних лет является то, что Бюраканская обсерватория признана национальной ценностью РА и региональным центром.

“В прошлом году мы провели два важных мероприятия - Региональную молодежную школу и Астрономический семинар стран региона. Руководители обсерваторий разных стран представили нам состояние астрономии в своих странах. Присутствовали также и студенты из региона и других стран. Армения рассматривается как страна, в которую можно приезжать, учиться, обмениваться опытом и сотрудничать”, - отметил директор обсерватории.

По словам Микаеляна, благодаря полученным из-за рубежа приглашениям научные сотрудники Бюраканской обсерватории имели 60 командировок, участвовали в конференциях и семинарах. Побывали во Франции, Германии, Японии, Китае и других развитых странах.

Микаелян сообщил, что долгие годы на территории Бюраканской обсерватории находилась и обсерватория Ленинградского государственного университета. По инициативе и усилиями Микаеляна стало возможным бесплатно предоставить эти телескопы Бюраканской обсерватории.

Директор подчеркнул, что Международная премия имени В. Амбарцумяна - 500 тысяч долларов, ранее полностью вручалась ученому или группе ученых. До сих пор ни один ученый из Армении не был удостоен этой премии. Сейчас лауреату причитается 300 тысяч долларов, из которых 100 тысяч должны быть выделены на программы, представленные учеными Армении”, - подчеркнул Арег Микаелян. Директор обсерватории коснулся также и международных связей и сказал, что они работают с четырьмя странами. “У нас есть соглашения, официально подписанные с некоторыми учреждениями, с некоторыми осуществляем также и наблюдательные программы. Мы сотрудничаем со всеми региональными странами, кроме Азербайджана. Если не ошибаюсь, в Азербайджане просто запрещают какие-либо контакты с армянскими учеными”, - заключил Микаелян.