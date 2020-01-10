Театр “Амазгаин” начнет год со спектакля “Пышка”

Для общенационального театра им. Соса Саркисяна 2019 год был довольно плодотворным.

Об этом на пресс-конференции в зале Арменпресс сказал директор театра “Амазгаин” им. Соса Саркисяна Арман Навасардян. Он отметил, что в прошлом году у театра было беспрецедентное количество спектаклей. Зрителям было представлено 7 спектаклей в большом зале, 8 театральных чтений имели в малом зале.

“Я хочу подчеркнуть, что акцент сделан не только на количестве, но и на качестве. Уверяю, что все наши спектакли уникальны, со своеобразным стилем игры”, - сказал Арман Навасардян.

Последним спектаклем, представленным театром на суд зрителей, стало представление “Пышка”, поставленное на основе произведения Ги де Мопасана. Один раз он уже был представлен 25 декабря 2019 года. 13 и 14 января именно с этой постановкой театр начнет 2020 год.

Художественный руководитель театра Нарине Григорян отметила, что в прошлом году перед ними была поставлена задача - обновить репертуар.

“Думаю, что этот год должен быть годом наслаждения. Мы думаем делать меньше премьер и немного насладиться уже созданным нами”, - сказала Нарине Григорян. Это, конечно, не означает, что в этом году у театра не будет нового спектакля. Нарине Григорян отметила, что в 2019 году параллельно с армянскими пьесами ставились также и французские, в этом году на сцене театра будут американские пьесы.

На большой сцене театра в этом году планируется представить пьесу “Летающая лампа” Вуди Аллена, репетиции которой уже начались. Предусмотрено и другое представление, будет также и детская программа.

В течение года театр неоднократно бывал на гастролях, участвовал в ряде фестивалей. В ближайшее время активная деятельность в этом направлении продолжится. Старт будет дан в феврале, на Кипре они примут участие в театральном фестивале. Далее будут в Беларуси, Санкт-Петербурге. Политика общенационального театра - активные, открытые и свободные связи с театрами всего мира.