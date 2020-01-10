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Трамп поздравил Ким Чен Ына с днем рождения через лидера Южной Кореи

Трамп поздравил Ким Чен Ына с днем рождения через лидера Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп передал официальное поздравление с днем рождения лидеру КНДР Ким Чен Ыну через президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, сообщает агентство "Ренхап".

"Насколько мне известно, послание было передано Северной Корее в соответствующем порядке", - заявил журналистам советник по безопасности Мун Чжэ Ина - Чон Ый Ён после возвращения из Вашингтона. В ходе поездки в США он встречался с президентом Дональдом Трампом,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

День рождения Ким Чен Ына - 8 января.

Ким Чен Ын в Новый год объявил, что Северная Корея скоро продемонстрирует разработанный новый вид стратегического оружия. В ответ на это Трамп заявил, что он верит в то, что северокорейский лидер Ким Чен Ын выполнит обязательства по денуклеаризации КНДР.

 

 




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