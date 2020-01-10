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Армине Фанян назначена заместителем руководителя Офиса общественного защитника

Армине Фанян назначена заместителем руководителя Офиса общественного защитника

В палате адвокатов Армении состоялось совещание с участием общественных защитников.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Палаты адвокатов Армении, в ходе обсуждения были затронуты условия работы общественных защитников, шаги по повышению эффективности и качества их работы.

Председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян представил аппарату новоназначенного заместителя руководителя Офиса общественного защитника Армине Фанян.

Заместитель руководителя офиса общественного защитника Лусине Саркисян в основном будет координировать работы офиса, связанные с гражданскими, административными и конституционными делами АГПУ, а заместитель руководителя ООЗ Армине Фанян - работы офиса, связанные с уголовными делами.




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