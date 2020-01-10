CNN сообщил, что самолет в Иране могли сбить двумя ракетами

Американская разведка пришла к выводу, что украинский пассажирский самолет, разбившийся близ Тегерана 8 января, был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированных сотрудников администрации США.

Согласно собранной США информации, иранский радар захватил потенциальную мишень - украинский самолет. Вскоре после этого лайнер рухнул. Разведка США не стала сразу сообщать о полученных данных, так как решила сначала их проверить, отмечает CNN,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

При этом американская сторона исходит из того, что иранцы сбили самолет по ошибке.

Власти ряда западных стран заявили, что по их данным, вероятно, самолет был сбит иранскими военными. При этом изначально сообщалось о возможном попадании только одной ракеты класса "земля-воздух". В Тегеране отвергают такие обвинения.