Тысячи людей вышли на акцию протеста в Сиднее на фоне катастрофических пожаров

В Сиднее проходит многотысячная акция протеста в связи с бушующими в стране лесными пожарами, сообщает в пятницу местный телеканал 9News.

Протесты организованы студенческими активистами и движением Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"). По данным The Sydney Morning Herald, в деловом районе Сиднея на акцию вышли около 20 тысяч человек, их маршрут проходит от городской ратуши до здания парламента,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как отмечает 7News, участники требуют отставки премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, так как считают, что он не уделил должного внимания проблемам климата и не справляется с ситуацией в стране. Активисты также призывают к переходу на новые, более экологичные виды топлива.

Протесты проходят и в других городах. Так, 7News сообщает, что в Аделаиде (штат Южная Австралия) активисты заблокировали движение на нескольких улицах в деловом районе. К акции присоединился и Мельбурн.