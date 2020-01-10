Раскрыт случай умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 18-летнего юноши

В результате следственных действий, предпринятых в Талинском следственном отделе Арагацотнского областного управления Следственного комитета РА, был раскрыт случай умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 18-летнего молодого человека. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

4-го января 2020 года в 03:50 из ЗАО “Талинский медицинский центр” в талинский отдел Полиции РА поступило сообщение о том, что к ним для оказания медицинской помощи с колото-резаными проникающими ранами грудной клетки и пневмотораксом доставлен житель села Артени 2002 г.р.

По данному факту в следственном отделе Талина областного следственного управления Арагацотна Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РА. 18-летний молодой человек признан потерпевшим.

В результате предпринятых мер выяснилось, что 18-летний молодой человек получил указанные травмы 4 января 2020 года около 02: 00 на территории села Артени в ходе ссоры, произошедшей возле недействующего ресторана.

Был проведен ряд следственных действий, в том числе на и месте расследования, для судебно-медицинских экспертиз были изъяты нож и одежда жертвы, допрошены многочисленные свидетели.

Установлена личность предполагаемого преступника, который является жителем Еревана 2001 года рождения. В отношении последнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Назначены судебно-медицинская, трасологическая, криминалистическая, генетическая экспертизы.

Предварительное следствие продолжается, предпринимаются меры для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.