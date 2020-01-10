В Ливане заявили, что их экономика нуждается в международной помощи

Ливанская экономика нуждается в помощи стран-участниц конференции "Кедр" или дружественных государств для стабилизации экономического и финансового сектора, заявил глава центрального банка страны Рияд Саламе в интервью ливанскому телеканалу MTV.

Международная конференция в поддержку экономики Ливана "Кедр" прошла в Париже в апреле 2018 года. Страны-участницы приняли решение предоставить республике несколько кредитов под низкие проценты. Всего Ливан должен был получить почти 12 миллиардов долларов на протяжении нескольких лет, включая 4 миллиарда от Всемирного банка сроком на пять лет.

"Ливан нуждается в поддержке извне от стран, которые участвовали в "Кедре", или дружественных Ливану стран, таких как арабские страны", - сказал Саламе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены финансовые переводы на зарубежные счета, ограничена выдача долларов до 1 тысячи со счета в неделю. Страна более двух месяцев находится в политическом вакууме, местные власти смогли назначить нового главу кабинета министров в лице Хассана Дияба, однако новое правительство, удовлетворяющее все политические стороны и народное движение, на сегодняшний день не сформировано.