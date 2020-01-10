FT: несколько зарубежных посольств приостановили работу в Канберре из-за лесных пожаров

Несколько зарубежных дипмиссий приостановил работу в Канберре в связи с высокой пожарной опасностью, задымлениями, загрязнением воздуха на фоне жаркой погоды с сильным ветром. Об этом сообщает в пятницу британская газета Financial Times.

Так, временно закрылась "из-за опасного для здоровья загрязнения воздуха" дипмиссия Венгрии. Ранее по этой причине в Канберре приостановили деятельность посольства Ирландии и Италии. Теперь, по данным издания, это намеревается сделать и дипмиссия Израиля. Посольство Эстонии, согласно сообщению его дипломатов, возобновит работу в Сиднее,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно информации исполнительного директора Канберрской торговой палаты Майкла Шапера, в Канберре закрылись также многие правительственные институты.

Австралийские власти с связи с усилившимся загрязнением воздуха объявили о том, что будут обнародовать сведения о качестве воздуха каждый час, а не средние показатели за сутки, как это делали ранее. В пятницу они призвали почти четверть миллиона человек покинуть дома из-за высокой пожарной опасности.