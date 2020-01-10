Зеленский не исключает версию о попадании ракеты в украинский Boeing-737
12:20, 10 Январь, 2020
Версия о попадании ракеты в украинский Boeing в Иране не исключается, но она пока не подтверждена. Об этом заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.
"Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной", - заявил он в Telegram-канале,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Президент подчеркнул, что, учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, Киев призывает всех международных партнеров, прежде всего США, Канаду и Великобританию, предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин.