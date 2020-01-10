В турнире памяти Андраника Маргаряна участвуют также и индонезийцы

В Академии шахмат Армении стартовал 10-й турнир памяти Андраника Маргаряна.

Как передает Арменпресс, в рамках мемориала проводятся швейцарские и региональные турниры. В швейцарском турнире принимают участие 533 шахматиста из Армении, Арцаха, России, Грузии и Индонезии.

Турнир пройдет в нескольких возрастных группах. В региональном турнире принимают участие 10 шахматистов, в том числе 3 гроссмейстера, 5 международных мастеров, 1 мастер ФИДЕ и 1 женский международный мастер.