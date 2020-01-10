В Республиканском детском реабилитационном центре вспыхнул пожар: пострадавших нет

В одной из палат Республиканского детского реабилитационного центра на рассвете 10 января около 5:00 вспыхнул пожар, вследствие чего палата сгорела.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила директор Центра Нарине Манукян.

В палате лежал 23-летний Роман Эванян, который, заметив огонь, покинул помещение.

В больничных палатах корпуса лежали также и дети с ограниченными возможностями и их родители, которые, увидев дым, также покинули помещения и перешли в другой корпус. В палатах используются электрические обогреватели. По словам директора, никто не пострадал, никто не был эвакуирован, огонь потушен, и на данный момент уже ведутся ремонтные работы.

Манукян призвала не спекулировать произошедшим. “Прошу не спекулировать произошедшим и не делать дешевой сенсации, поскольку этому нет места, тем более это не та тема. Все нормально, дети и Роман ведут нормальную жизнь, получают реабилитационное лечение. Все хорошо”, - отметила директор и выразила благодарность всем беспокоящимся людям.