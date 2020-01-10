Хозяйствующие субъекты сферы общественного питания воспользуются новой возможностью налогообложения

В 2020 году хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, ожидают важные изменения.

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении, коммерческие организации-резиденты и частные предприниматели, в случае соответствия всем условиям, установленным Налоговым кодексом Армении, чтобы считаться налогоплательщиками, должны в установленные законом сроки представить в налоговый орган заявления о признании их плательщиками налога с оборота в форме, утвержденной приказом N191-N.

Налог с оборота в отношении доходов, получаемых от их деятельности в сфере общественного питания, будет исчисляться по ставке 6%, осуществляя также соответствующие вычеты в порядке, установленном Кодексом. Налог с оборота в отношении доходов, получаемых из других видов деятельности, будет исчисляться по соответствующим ставкам, установленным частью первой статьи 258 Кодекса видов доходов.

Если организации и индивидуальные предприниматели не соответствуют условиям, установленным Налоговым кодексом РА для того, чтобы считаться плательщиками налога с оборота, однако предпочитают действовать в системе налога с оборота, они обязаны в установленные Кодексом сроки представить в налоговый орган заявление о признании налогоплательщиком с оборота для осуществления деятельности в сфере общественного питания. в форме, утвержденной приказом N626-N. В заявлении должно быть указано какому условию или условиям, установленным для того, чтобы считаться плательщиками налога с оборота, они не соответствуют.

В случае налогоплательщиков этой группы налог с оборота по доходам, получаемым от деятельности в сфере общественного питания, будет рассчитываться по ставке 6%, и в установленном Кодексом порядке будут осуществлены и соответствующие вычеты. А налог с оборота в отношении доходов, получаемых от отчуждения других видов деятельности или других активов, будет исчисляться по 20% ставке.

Те организации и индивидуальные предприниматели, которые в течение налогового года с какого-либо момента не будут соответствовать каким-либо условиям, установленным Кодексом для того, должны быть внимательны, чтобы считаться плательщиками налога с оборота. Они могут продолжать считаться плательщиками налога с оборота до конца данного налогового года, просто в течение 20 дней, следующих за моментом несоответствия условиям, должны представить в налоговый орган заявление о признании налогоплательщиком оборота для осуществления деятельности в сфере общественного питания. Следует отметить, с какого момента в течение налогового года и с какого требования они перестали соответствовать условиям. В подобных случаях после представления заявления организации и индивидуальные предприниматели продолжат действовать в специальной системе налогообложения налога с оборота, и с этого дня налог с оборота по доходам, получаемым от деятельности в сфере общественного питания, продолжит исчисляться по ставке 6%, в то время как налог с оборота по доходам, получаемым от отчуждения других видов деятельности или других активов, будет рассчитываться только по 20% ставке.