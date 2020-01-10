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На юге Австралии массивный лесной пожар охватил площадь более 500 тыс. га

На юге Австралии массивный лесной пожар охватил площадь более 500 тыс. га

Несколько очагов возгорания на юге австралийского штата Новый Южный Уэльс объединились в массивный пожар, охвативший более 500 тыс. га леса. Предписания о немедленной эвакуации были выпущены для всех жителей окрестных районов. Об этом в пятницу сообщило издание Daily Mail.

По его данным, огонь массивного пожара уже прошел через города Талбинго, Вондалга, Кунама и Батлоу, жители которых были эвакуированы в четверг. Для девяти ближайших к очагу возгорания районов в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория выпущены предписания о немедленной эвакуации, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В настоящий момент на территории штата зарегистрированы 134 лесных пожара, 54 из которых остаются нелокализованными.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров на континенте уничтожено более 8 млн га леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. С октября 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе четверо пожарных.

 




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