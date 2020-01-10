На юге Австралии массивный лесной пожар охватил площадь более 500 тыс. га

Несколько очагов возгорания на юге австралийского штата Новый Южный Уэльс объединились в массивный пожар, охвативший более 500 тыс. га леса. Предписания о немедленной эвакуации были выпущены для всех жителей окрестных районов. Об этом в пятницу сообщило издание Daily Mail.

По его данным, огонь массивного пожара уже прошел через города Талбинго, Вондалга, Кунама и Батлоу, жители которых были эвакуированы в четверг. Для девяти ближайших к очагу возгорания районов в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория выпущены предписания о немедленной эвакуации, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В настоящий момент на территории штата зарегистрированы 134 лесных пожара, 54 из которых остаются нелокализованными.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров на континенте уничтожено более 8 млн га леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. С октября 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе четверо пожарных.