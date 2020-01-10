Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вардан Мелконян освобожден от должности председателя Кодного комитета. Как передает Арменпресс, решение премьер-министра опубликовано на официальном сайте правительства Армении e-gov.am.

“Руководствуясь ч. 7 ст. 9 Закона РА “Об общественной службе”, Вардан Мелконян освобожден от должности председателя Водного комитета”, - говорится в решении премьер-министра РА.