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Мгер Григорян принял участие в мероприятии, посвященном 96-летию Сергея Параджанова

Мгер Григорян принял участие в мероприятии, посвященном 96-летию Сергея Параджанова

Вице-премьер Армении Мгер Григорян вместе с супругой Анной Григорян 9 января посетил Дом-музей Сергея Параджанова, где принял участие в мероприятии, посвященном 96-летию выдающегося деятеля искусства.

Об этом Арменпресс сообщили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна.




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