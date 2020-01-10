Мгер Григорян принял участие в мероприятии, посвященном 96-летию Сергея Параджанова

Вице-премьер Армении Мгер Григорян вместе с супругой Анной Григорян 9 января посетил Дом-музей Сергея Параджанова, где принял участие в мероприятии, посвященном 96-летию выдающегося деятеля искусства.

Об этом Арменпресс сообщили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна.