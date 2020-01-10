Sky: в Британии срочно ищут решение в ситуации с выходом принца Гарри из королевской семьи

Королевский дом Великобритании намерен в течение нескольких дней найти решение для кризисной ситуации, вызванной намерением принца Гарри и его супруги, американской актрисы Меган Маркл, отойти из исполнения обязанностей представителей монаршей семьи. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

По его словам, в решении этой задачи будут принимать участие команды королевы Елизаветы II, ее сына, наследника престола принца Уэльского Чарльза, и ее внука, принца Уильяма,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Королева, принц Уэльский и герцог Кембриджский дали инструкции своим командам начать безотлагательно работать вместе с правительством и с двором герцогов Сассекских над поиском приемлемых решений", - сказал собеседник телеканала. "Это должно занять не недели, а дни", - добавил он.