Джереми Айронс возглавит жюри Берлинале - 2020

Британский актер, лауреат премии "Оскар" Джереми Айронс выбран председателем жюри юбилейного, 70-го по счету, Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщила в четверг пресс-служба смотра, который пройдет с 20 февраля по 1 марта.

"Знаковые персонажи, которых играл Джереми Айронс, и его незаменимый стиль сопровождали меня во время моего кинематографического путешествия и наглядно демонстрировали сложность человеческой натуры", - заявил художественный руководитель фестиваля, итальянский кинокритик Карло Шатриан,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я очень рад, для меня большая честь получить роль председателя жюри "Берлинале" - фестиваля, которым я уже давно восхищаюсь и который я всегда с удовольствием посещал", - в свою очередь подчеркнул Айронс. "Для меня присутствовать на фестивале в Берлине - особенное удовольствие", - указал он.

Айронс сыграл фильмах "Лолита", "Женщина французского лейтенанта" и других. В 1991 году он получил "Оскар" за лучшую мужскую роль, сыграв в фильме "Изнанка судьбы".