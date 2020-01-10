Время в Ереване: 11:07:36,   10 Январь

В СНБ действует подразделение по борьбе с явлениями, препятствующими иностранным инвестициям

В СНБ действует подразделение по борьбе с явлениями, препятствующими иностранным инвестициям

В результате структурных реформ СНБ РА в составе сформированного с октября  2018 г. департамента экономической безопасности и противодействия коррупции действует отдельное подразделение, основной функцией которого является борьба с коррупционными явлениями, препятствующими иностранным инвестициям. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

Подразделение занимается изучением общей ситуации в связи с инвестициями: выделяются и анализируются сферы, обобщаются данные, выявляются сферы, наиболее рисковые в плане коррупции.

Департамент экономической безопасности и противодействия коррупции СНБ РА готов оказать продолжительное содействие шагам правительства РА по формированию благоприятной инвестиционной среды, обеспечению равных конкурентных условий и стимулированию инвестиций в реальные секторы экономики.

Физические и юридические лица, осуществляющие иностранные инвестиционные программы в РА в ходе реализации своих программ, при столкновении с коррупционными проявлениеми на каком-либо уровне государственной системы могут обратиться в СНБ РА  по адресу: г. Ереван, 0001, ул. Налбандяна 104, позвонить в департамент экономической безопасности и противодействия коррупции СНБ РА по телефону + 37415579193 или обратиться с письмом на электронный адрес [email protected]




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации