В СНБ действует подразделение по борьбе с явлениями, препятствующими иностранным инвестициям

В результате структурных реформ СНБ РА в составе сформированного с октября 2018 г. департамента экономической безопасности и противодействия коррупции действует отдельное подразделение, основной функцией которого является борьба с коррупционными явлениями, препятствующими иностранным инвестициям. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

Подразделение занимается изучением общей ситуации в связи с инвестициями: выделяются и анализируются сферы, обобщаются данные, выявляются сферы, наиболее рисковые в плане коррупции.

Департамент экономической безопасности и противодействия коррупции СНБ РА готов оказать продолжительное содействие шагам правительства РА по формированию благоприятной инвестиционной среды, обеспечению равных конкурентных условий и стимулированию инвестиций в реальные секторы экономики.

Физические и юридические лица, осуществляющие иностранные инвестиционные программы в РА в ходе реализации своих программ, при столкновении с коррупционными проявлениеми на каком-либо уровне государственной системы могут обратиться в СНБ РА по адресу: г. Ереван, 0001, ул. Налбандяна 104, позвонить в департамент экономической безопасности и противодействия коррупции СНБ РА по телефону + 37415579193 или обратиться с письмом на электронный адрес [email protected]