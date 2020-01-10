На акции протеста в Париже пострадали двадцать манифестантов

Участники всеобщей мобилизации против пенсионной реформы во Франции вновь вышли в четверг на улицы городов, чтобы показать свою решимость продолжать забастовку, которая началась 5 декабря. Как сообщило МВД Франции, в акциях протеста по всей стране приняли участие 452 тыс. человек, из них 56 тыс. манифестантов министерство насчитало в Париже.

Между тем крупнейший французский профсоюз - "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) - привел другие цифры. По словам его представителей, манифестации во Франции собрали не меньше 1,7 млн человек.Профсоюз призвал своих сторонников продолжить мобилизацию 10-го, а затем и 11 января.

Всего, по данным профцентров, во Франции в четверг состоялись более 200 манифестаций и в целом не менее 400 различного рода акций,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Итог парижским манифестациям подвели в префектуре полиции. Согласно данным ведомства, в ходе столкновений пострадали 20 манифестантов и 16 стражей порядка. В своем Twitter префектура сообщила, что общее число задержанных демонстрантов составило 27 человек.