Китайский зритель впечатлен и восхищен выступлениями Национального филармонического оркестра Армении

Китайский зритель был впечатлен и восхищен исполнениями Национального филармонического оркестра Армении и принял музыкальный коллектив с беспрецедентной теплотой.

Как передает Арменпресс, Национальный филармонический оркестр Армении провел 10 концертов в разных городах Китайской Народной Республики. Первое китайское турне коллектива прошло с большим успехом.

Генеральный продюсер Национального филармонического оркестра Арман Падарян отмечает, что тур прошел в Шанхае, Шэньчжэне, Уси, Чаншуй, Чанчжоу, Лишуй, Сямине, Ухане и Пекине.

В рамках 10 концертов под руководством художественного руководителя и главного дирижера НФО Эдуарда Топчяна китайскому зрителю были представлены уникальные произведения армянских, русских и западноевропейских композиторов, от сюиты из “Маскарада” Хачатуряна до сюиты Чайковского из “Щелкунчик”, от концерта Моцарта (солист Тони Шен) до “Ромео и Джульетта” Прокофьева.

“И, что особенно важно, на концертах звучала музыка армянских композиторов. Как Национальный филармонический оркестр, как коллектив, представляющий национальные ценности, для нас важно распространять армянскую музыку во всем мире, тем самым обеспечивая популяризацию нашей музыки”, - отмечает Арман Падарян, добавив, что коллектив удостоился беспрецедентного приема во всех китайских городах.

Состоявшиеся в Китае гастроли были организованы при посредничестве китайского агентства “Armstrong International Music” и английского агентства “Wright Music Management”, при содействии Министерств иностранных дел РА и КНР, МНОКС, Фонда “Мой шаг”, посольства РА в Китайской Народной Республике в лице чрезвычайного и полномочного посла РА Сергея Манасаряна и других благотворителей.

Организация этих гастролей - еще один важный шаг, направленный на укрепление армяно-китайской дружбы, который, несомненно, будет иметь свое дальнейшее продолжение.