Иран отверг обвинения в том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал обвинения в том, что Boeing-737 Международных авиалиний Украины был сбит иранской ракетой, "большой ложью" и "мошенничеством", его цитирует иранский телеканал Press TV.

О том, что Иран причастен к крушению накануне заявил премьер-министр Канады ДжастинТрюдо и его коллега из Великобритании Борис Джонсон.

"После того, как станет известно, что эти обвинения являются мошенническими, никто не посмеет взять на себя ответственность за такую большую ложь", - заявил Рабейՙсообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU՚

Обвинения он назвал "психологической операцией правительства США".

Ранее Иран пригласил к расследованию авиакатастрофы США, Канаду, Украину и компанию-производителя Boeing.