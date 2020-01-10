В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану

Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"это попытка помешать президенту защитить страну и ее интересы в регионе от сохраняющихся угроз. Такие действия Конгресса полностью ошибочны". В Белом доме назвали документ лишь "очередным политическим шагом".

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей. Инициативу одобрили 224 конгрессмена, против высказались 194 законодателя.