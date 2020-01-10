10 января рейс Ереван-Тегеран-Ереван состоится в соответствии с намеченным графиком

Рейс Ереван-Тегеран-Ереван авиакомпании “Armenia Airways” 10 января состоится в соответствии с намеченным графиком. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Комитета гражданской авиации Армении.

“Однако, рейс Эрбиль-Евреван-Эрбиль авиакомпании UR, запланированный на 12 января, был отменен по инициативе авиакомпании.

Призываем воздержаться от распространения недостоверной информации и следить за нашими официальными сообщениями.

Комитет гражданской авиации продолжает следить за дальнейшим развитием событий”, - говорится в заявлении.