10 января рейс Ереван-Тегеран-Ереван состоится в соответствии с намеченным графиком
10:14, 10 Январь, 2020
Рейс Ереван-Тегеран-Ереван авиакомпании “Armenia Airways” 10 января состоится в соответствии с намеченным графиком. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Комитета гражданской авиации Армении.
“Однако, рейс Эрбиль-Евреван-Эрбиль авиакомпании UR, запланированный на 12 января, был отменен по инициативе авиакомпании.
Призываем воздержаться от распространения недостоверной информации и следить за нашими официальными сообщениями.
Комитет гражданской авиации продолжает следить за дальнейшим развитием событий”, - говорится в заявлении.