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10 января рейс Ереван-Тегеран-Ереван состоится в соответствии с намеченным графиком

10 января рейс Ереван-Тегеран-Ереван состоится в соответствии с намеченным графиком

Рейс Ереван-Тегеран-Ереван авиакомпании “Armenia Airways” 10 января состоится в соответствии с намеченным графиком. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Комитета гражданской авиации Армении.

“Однако, рейс Эрбиль-Евреван-Эрбиль авиакомпании UR, запланированный на 12 января, был отменен по инициативе авиакомпании.

Призываем воздержаться от распространения недостоверной информации и следить за нашими официальными сообщениями.

Комитет гражданской авиации продолжает следить за дальнейшим развитием событий”, - говорится в заявлении.




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БелТА

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