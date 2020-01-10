США и НАТО договорились об участии альянса в коалиции против ИГ

Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонной беседы договорились об участии североатлантического альянса в возглавляемой Вашингтоном международной коалиции против ИГ , сообщил американский госдепартамент.

Как отмечается, Помпео "повторил призыв президента Трампа к более активному участию НАТО в ближневосточном урегулировании. Собеседники согласились, что НАТО может внести больший вклад в региональную безопасность и борьбу с международным терроризмом, добавили в Госдепе,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В беседе также затрагивалась тема иранских ракетных ударов по американским военным базам в Ираке, и "угроз, которые Иран представляет для региона".