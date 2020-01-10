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Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) получил уведомление от Ирана для участия в расследовании крушения самолета украинской авиакомпании МАУ, говорится в заявлении ведомства. Кроме того, приглашение направлено канадской стороне.

В NTSB отметили, что основную роль в расследовании играет иранская сторона, в связи с чем в ведомстве отказались спекулировать по поводу причин случившегося и переадресовали все вопросы Тегерану,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее власти Ирана приветствовали участие в расследовании крушения украинского Boeing представителей стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе. При этом в Тегеране призвали Канаду и другие страны поделиться информацией об обстоятельствах падения украинского лайнера.

 

 




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БелТА

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