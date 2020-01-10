Карен Абрамян посетил воинскую часть армии обороны НКР, несущую боевое дежурство

Министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Карен Абрамян 9 января посетил одну из воинских частей Армии обороны, осуществляющих боевое дежурство, дислоцированных на юго-востоке республики, и принял участие в церемонии открытия казармы одного из артиллерийских подразделений воинской части. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах.

Командир армии, еще раз поздравив присутствующих с Новым годом и Рождеством, отметил, что в армии обороны и впредь будут вестись работы по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих и благоустройству казарм.

В конце мероприятия командующий АО, генерал-лейтенант Карен Абрамян дал соответствующие поручения нынешнему командному составу.