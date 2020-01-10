Хорен Ованнисян отмечает 65-летие

Легенда армянского футбола Хорен Оганесян празднует свое 65-летие

В беседе с Арменпресс Ованнисян признался, что пока не знает, как провести день и будет ли это исключительным днем рождения.

Говоря о новом поколении, легендарный футболист подчеркнул, что футбол - очень хороший вид спорта, однако, прежде чем стать хорошим футболистом, нужно быть образованным человеком.

Хорен Оганесян родился в 1955 году в Ереване. Футбольная карьера началась с 1973 года в ереванском “Арарате”. Выступал в командах “Арарат”, “Искра”, “Пахтакор”, “Киликия”, “Пюник”. В составе молодежной сборной Советского Союза стал победителем молодежного чемпионата Европы, а в 1980 году - бронзовым призером Олимпийских игр. В течение тренерской деятельности Оганесян работал в клубах “Таврия”, “Оменндмен”, “Киликия”, “Пюник” и в ташкентском “Локомотиве”.

Информационное агентство “Арменпресс” поздравляет легендарного футболиста армянского футбола, желая неиссякаемой энергии и долголетия.