Время в Ереване: 11:07:36,   10 Январь

Спасатели потушили пожар в Республиканском детском реабилитационном центре

Спасатели потушили пожар в Республиканском детском реабилитационном центре

10-го января в 05:39 в службу “911”  поступил звонок, что в реабилитационном центре, расположенном по адресу: улица Америкян 109 города Еревана вспыхнул пожар. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали два боевых расчета и группа реагирования на чрезвычайные ситуации Национального центра кризисного управления МЧС Армении.

Выяснилось, что пожар вспыхнул в одной из больничных палат на первом этаже третьего корпуса ЗАО “Республиканский детский реабилитационный центр”.

Пожар был локализован в 05: 57, потушен - в 06: 15. Палата полностью (около 12 кв. м) и частично сгорело имущество.

Были эвакуированы 2 сотрудника, 10 детей. Врачи скорой помощи на месте оказали соответствующую медицинскую помощь.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации