Спасатели потушили пожар в Республиканском детском реабилитационном центре

10-го января в 05:39 в службу “911” поступил звонок, что в реабилитационном центре, расположенном по адресу: улица Америкян 109 города Еревана вспыхнул пожар. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали два боевых расчета и группа реагирования на чрезвычайные ситуации Национального центра кризисного управления МЧС Армении.

Выяснилось, что пожар вспыхнул в одной из больничных палат на первом этаже третьего корпуса ЗАО “Республиканский детский реабилитационный центр”.

Пожар был локализован в 05: 57, потушен - в 06: 15. Палата полностью (около 12 кв. м) и частично сгорело имущество.

Были эвакуированы 2 сотрудника, 10 детей. Врачи скорой помощи на месте оказали соответствующую медицинскую помощь.