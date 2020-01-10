Европейские индексы - 09-01-20
МОСКВА, 10 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.31% и составил 13495.06 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.19% и составил 6042.55 пункта, британский FTSE вырос на 0.31% и составил 7598.12 пункта, а российский RTSI вырос на 0.80% и составил 1601.74 пункта.
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