Европейские индексы - 09-01-20

МОСКВА, 10 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.31% и составил 13495.06 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.19% и составил 6042.55 пункта, британский FTSE вырос на 0.31% и составил 7598.12 пункта, а российский RTSI вырос на 0.80% и составил 1601.74 пункта.