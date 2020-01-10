Время в Ереване: 11:07:36,   10 Январь

Европейские индексы - 09-01-20

Европейские индексы - 09-01-20

МОСКВА, 10 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.31% и составил 13495.06 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.19% и составил 6042.55 пункта, британский FTSE вырос на 0.31% и составил 7598.12 пункта, а российский RTSI вырос на 0.80% и составил 1601.74 пункта.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации