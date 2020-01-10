Цены на цветные металлы - 09-01-20

ЛОНДОН, 10 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 9 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1806.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6175.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1925.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 13900.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 16975.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2386.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.52% и составила 21164.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 4.69% и составила 33500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.