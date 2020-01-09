Dalma Garden Mall 10 января не будет работать

Торговый центр Dalma Garden Mall выступил с заявлением в связи с эвакуацией посетителей центра по случаю ЧП. Как сообщает Арменпресс, на странице организации в Facebook написано:

«Уважаемые клиенты, сообщаем, что час назад в Dalma Garden Mall произошли локальные сотрясения, в результате чего руководство торгового центра предприняло все меры для соблюдения правил безопасности, в том числе организовало эвакуацию всех сотрудников и клиентов торгового центра. В данный момент МЧС проводит тщательный осмотр здания и прилегающих территорий, чтобы выяснить причину сотрясений. Нет причин для беспокойства. Однако исходя из соображений безопасности наших сотрудников и клиентов завтра, 10 января, Dalma Garden Mall не будет работать.

Следите только за нашими официальными публикациями».

Служба сейсмической защиты МЧС Армении официально заявляет, что нет оснований распространять информацию о сильном землетрясении в Ереване.

«Уважаемые граждане, в интернете муссируются слухи о том, что в Республике Армения, в частности, в Ереване, ожидается сильное землетрясение. Служба сейсмической защиты министерства по чрезвычайным ситуациям официально заявляет, что нет оснований для распространения такой информации, так как текущая сейсмическая ситуация в республике контролируется службой, поэтому нет причин для паники.

Просим следить только за официальными сообщениями», - говорится в сообщении.