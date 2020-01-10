Газета “Айастани Анрапетутюн”: Парни идут в армию

У Мемориального комплекса Мартуни в Арцахе, где покоятся герои, погибшие в Арцахской войне, вновь было многолюдно. Согласно традиции, родители и родные провожают призывников в ряды Армии обороны. Провожают бравурным маршем военного оркестра, звуками зурны-доола и, конечно, единым танцем…

Бабушка Азнив со словами благословения на устах провожает в армянскую армию своего пятого внука. Несмотря на свой преклонный возраст, с любовью и воодушевлением присоединяется к танцу молодых и воодушевляет их. Она всем призывникам желает мира и успешной службы, призывает быть дисциплинированными и боеспособными солдатами, охранять границы страны, сделать их неприступными. “Любить и обожать родину, как Аво”.

Офицер Армии обороны НКР Роберт Ванян, который в качестве добровольца одним из первых поднялся на арцахскую освободительную борьбу, воевал в оборонительном полку, возглавляемом Аво. Он прошел через испытания и понес немало горечей, потеряв в войне друзей и родных. Роберт Ванян уверяет, что “сегодня служить в рядах армянской армии, которая является одной из самых боеспособных в регионе и в самые решающие моменты неоднократно доказывала свою мощь - это честь”.

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