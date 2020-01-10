Газета “Айастани Анрапетутюн”: Первоочередным является поощрение труда и работника

Правительство в 2018 - 2019 годах занималось решением всех краткосрочных вопросов повестки, в 2020 году планируется работать над решением стратегических задач.

“Наша цель состоит в том, чтобы человек, живущий на свою работу, жил в будущем намного лучше. Смысл экономической революции заключается в том, чтобы показать людям, что для хорошей жизни нужно всего две вещи: работа и благоприятная среда для работы. Государство создало благоприятную среду, то есть равные возможности, отсутствие привилегированных. Если есть что-то, то это для всех. В этих условиях каждый из нас должен начать работать или заниматься какой-либо экономической деятельностью. Несущественно, будет это в сфере науки, образования, бизнеса, в системе государственного управления и т.д.”, - в беседе “АА” сказал член фракции “Мой шаг” Геворк Папоян, посчитав основой долгосрочной стратегической цели поощрение труда и работающего человека.

По словам члена фракции “Просвещенная Армения” Гургена Багдасаряна, для достижения больших результатов в развитии экономики правительство должно думать о более глобальных программах. Объем инвестиций, зарегистрированных в течение прошлого года, он не находит достаточным считая, что по этой части прогнозы и ожидания не оправдались.

Хотя и предпринимаются шаги в этом направлении, в частности, Министерство экономики начало менять свою методологию и больше информирует об условиях, которые могут заинтересовать инвесторов и облегчить их деятельность, однако, по мнению оппозиционного депутата, этим не нужно ограничиваться и нужно иметь более масштабные программы”.

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