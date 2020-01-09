Лукашенко настаивает на внутрироссийских ценах на газ из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает, чтобы цены на газ из России были на уровне внутрироссийских. Об этом Лукашенко заявил на церемонии вручения нескольких премий, передает Арменпресс со ссылкой на «БелТА».

«Когда мы в 2011 году шли на продажу "Белтрансгаза", была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано», — сказал Лукашенко.

Он также привел аргументы для подтверждения своей позиции.

«75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно - и в России, и в Беларуси. Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально», — подчеркнул Лукашенко.

31 декабря «Газпром» продлил контракты на поставку газа в Белоруссию и транзит через территорию республики до 2021 года. Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года. Цена поставок российского газа в Белоруссию согласована на январь-февраль.

Контракты между «Газпромом» и компанией «Газпром трансгаз Беларусь» на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики действовали до конца 2019 года.