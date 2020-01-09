Трамп вскоре предложит союзникам США выйти из ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп в предстоящие дни выступит с призывом к союзникам выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг в эфире телеканала Fox News американский вице-президент Майкл Пенс.

"Президент [Трамп] в ближайшие дни собирается призвать наших союзников присоединиться к США, выйти из злополучной ядерной сделки с Ираном и потребовать от него отказаться от длительных усилий, направленных на то, чтобы сеять террористическое насилие, а также отказаться от ядерных амбиций и влиться в состав семьи народов", - сказал Пенс.