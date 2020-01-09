Чемпион Европы по вольной борьбе 2019 года Арсен Арутюнян стал вице-чемпионом Кубка тахти.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация борьбы. Армянский борец уступил со счетом 2: 2 Алирезе Сарлаку из Ирана (весовая категория - до 57 кг.).

Мигран Джабурян завоевал бронзовую медаль в той же весовой категории.

Геворг Мхеян (70 кг) вышел в финал, а Арман Андреасян (70 кг) и Мгер Маркосян (86 кг) будут бороться за бронзовую медаль.