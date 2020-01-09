В правительстве состоялось совещание по вопросам энергетической безопасности Армении

Под председательством вице-премьера Тиграна Авиняна 9 января состоялось совещание по вопросам энергетической безопасности Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, Тигран Авинян отметил, что с учетом потенциальных вызовов в регионе очень важно оценить и проанализировать все риски и угрозы, которые могут возникнуть в энергетической системе Армении, а также выявить пути их нейтрализации.

Были обсуждены вопросы, связанные с энергетической самодостаточностью, повышением надежности электроснабжения, внедрением новых инфраструктур, обеспечением стабильной электрической сети.

Министерство территориального управления и инфраструктур и другие ведомства представили вероятные сценарии развития событий, шаги, которые государство должно принять при развитии каждого сценария, и последовательность действий.

Подводя итоги совещания, участники подчеркнули, что сегодня Армения готова к любому развитию событий, и государство может в полной мере обеспечить самодостаточную и суверенную деятельность энергосистемы.