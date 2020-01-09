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Названы лучшие для жизни города мира

Названы лучшие для жизни города мира

Лондон занял первое место рейтинга «Лучшие города мира 2020», составленного экспертами Resonance Consultancy. Список опубликован на сайте консалтинговой компании.

В рамках соответствующего исследования аналитики оценивали города с населением от миллиона человек по ряду параметров, среди которых были климат, уровень безопасности, наличие инфраструктуры для отдыха и достопримечательностей, обеспеченность образовательными учреждениями, аэропортами, ресторанами и магазинами, доля образованных жителей, уровень доходов граждан, популярность города в социальных сетях,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

По итогам исследования рейтинг лучших для жизни мегаполисов мира возглавил Лондон, за ним следуют Нью-Йорк, Париж и Токио. Москва заняла пятую позицию списка, поднявшись за год на одну строчку.

В топ-10 рейтинга также попали (в порядке убывания позиций в рейтинге): Дубай, Сингапур, Барселона, Лос-Анджелес и Рим.

 

 




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