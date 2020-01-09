Азиатские индексы - 09-01-20
ТОКИО, 9 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 января на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.31% и составил 23739.87 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.63% и составил 1729.05 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.91% и составил 3094.88 пункта, а HANG SENG вырос на 1.68% и составил 28561.00 пункта.
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