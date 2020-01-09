Урегулирование карабахского конфликта займет важное место в повестке председательства Албании в ОБСЕ
Урегулирование карабахского конфликта будет занимать важное место в повестке председательства Албании в ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и глава МИД Албании Эди Рама, представляя Постоянному совету в Вене приоритеты председательства его страны в ОБСЕ в 2020 году.
Эди Рама отметил, что основным девизом председательства Албании в этом году станет "Вместе выполняя наши обязательства".
Он придал большое значение углублению диалога, подчеркнул общую ответственность и общие политические взгляды, разделяемые 57 государствами-участниками.
“Усилия по урегулированию конфликтов, такие как усилия сопредседателей Минской группы по нагорно-карабахскому конфликту, Женевские международные дискуссии и связанные с ними механизмы, а также Приднестровский процесс урегулирования, будут занимать важное место в повестке дня председательства", - заявил председатель ОБСЕ.
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