Урегулирование карабахского конфликта займет важное место в повестке председательства Албании в ОБСЕ

Урегулирование карабахского конфликта будет занимать важное место в повестке председательства Албании в ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и глава МИД Албании Эди Рама, представляя Постоянному совету в Вене приоритеты председательства его страны в ОБСЕ в 2020 году.

Эди Рама отметил, что основным девизом председательства Албании в этом году станет "Вместе выполняя наши обязательства".

Он придал большое значение углублению диалога, подчеркнул общую ответственность и общие политические взгляды, разделяемые 57 государствами-участниками.

“Усилия по урегулированию конфликтов, такие как усилия сопредседателей Минской группы по нагорно-карабахскому конфликту, Женевские международные дискуссии и связанные с ними механизмы, а также Приднестровский процесс урегулирования, будут занимать важное место в повестке дня председательства", - заявил председатель ОБСЕ.