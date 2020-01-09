В МИД Швейцарии заявили, что канал связи между Ираном и США продолжает действовать

Швейцария, представляющая интересы США в Иране, передала несколько посланий по каналу дипломатической связи, который она поддерживает между двумя странами. Об этом сообщил в четверг ТАСС официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.

"Дипломатический канал связи между США и Ираном, который обеспечивает Швейцария в рамках своего мандата страны, представляющей интересы, продолжает действовать", - отметил он, добавив, что "по этому каналу было передано несколько посланий",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Вместе с тем Эльчингер, сославшись на конфиденциальность информации, не подтвердил и не опроверг появившиеся ранее в прессе сообщения о том, что Иран и США обменялись посланиями, в которых речь идет о деэскалации конфликта.