МИД: Грузия не рассматривает вопрос размещения военных баз США на своей территории

Вопрос размещения в Грузии американских военных баз на повестке дня не стоит. Об этом в четверг заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани на брифинге после завершения заседания правительства.

"Эти разговоры [о размещении баз США] являются спекулятивными. Этот вопрос не рассматривается", - сказал Залкалиани, отвечая на вопрос журналистов, может ли Тбилиси рассматривать вопрос размещения баз США на своей территории.

Министр также коснулся кризиса между США и Ираном, заявив, что деэскалация ситуации на Ближнем Востоке является крайне важной,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в июне назвала нецелесообразным идею строительства военных баз США в стране. Из-за этого глава грузинского государства была подвергнута жесткой критике со стороны оппозиции, которая пригрозила ей импичментом за подобные высказывания.