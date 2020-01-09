Роухани заявил, что Иран стремится к укреплению ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что его страна стремится к укреплению ядерной сделки. Это заявление было сделано в телефонном разговоре в четверг с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"Иран наряду с Европой стремится к установлению стабильности в регионе и укреплению ядерной сделки", - приводит слова президента его пресс-служба. По словам Роухани, "для Тегерана очень важно, чтобы Европа, Китай и Россия сыграли важную роль в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий и защитили интересы Ирана",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

5 января республика объявила о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года. Новый шаг Тегерана предполагает, что он не будет соблюдать предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.