Армен Саркисян направил поздравительное послание Левону Тер-Петросяну в связи с его 75-летием

Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание первому президенту Республики Армения Левону Тер-Петросяну в связи с его 75-летием. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении.

«Вы стояли у истоков карабахского движения, провозглашения независимости Армении и Арцаха, восстановления и становления армянской государственности в конце 20-го века. Ваша роль в укреплении суверенитета Республики Армения как субъекта международного права и обеспечении безопасности Армении и Арцаха имеет большое значение. Я не могу не упомянуть Вашу плодотворную научную деятельность и ценные статьи», - говорится в сообщении.

Президент Саркисян пожелал Левону Тер-Петросяну крепкого здоровья и всего наилучшего.