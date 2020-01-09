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Несколько министерств Бельгии получили конверты с белым порошком

Несколько министерств Бельгии получили конверты с белым порошком

Анонимные письма с неизвестным белым порошком прислали по почте в четверг в несколько министерств валлонского правительства в Бельгии, сообщает издание Echo со ссылкой на несколько представителей региональных министерств.

Согласно газете, конверты с порошком получили несколько министерств в городах Намюр и Жамб. Специалисты немедленно изолировали затронутые здания и сотрудников до дальнейших указаний и начали проводить процедуру выявления сибирской язвы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 

 




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