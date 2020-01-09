В Австрии магазины обяжут бесплатно раздавать просроченные продукты, годные к употреблению

Власти Австрии собираются запретить магазинам выбрасывать просроченные продукты питания и обяжут торговые точки передавать их бесплатно на нужды благотворительных организаций. Как выяснил корреспондент ТАСС, такая мера предусмотрена в рабочей программе нового кабинета министров на 2020-2024 годы "Ответственность за Австрию".

"План действий против пищевых отходов" заявлен целью коалиционного кабинета министров Австрийской народной партии (АНП) и партии "Зеленые". Он предполагает создание системы распределения продуктов питания в партнерстве с производителями, торговыми компаниями и благотворительными организациями. Как отмечается в документе, власти в соответствии с планом намерены ввести запрет на утилизацию еще съедобных пищевых продуктов с истекшим сроком годности,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Распределением таких продуктов займется национальный координационный центр. Он будет отвечать за их соответствие нормам и стандартам качества.