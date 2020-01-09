В администрации президента Абхазии заявили о попытке госпереворота

В администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота события в Сухуме, в том числе штурм госучреждения сторонниками оппозиции.

"Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле", - сообщили "Интерфаксу" в администрации президента Абхазии, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее в четверг несколько сотен оппозиционных активистов, требующих проведения новых выборов главы государства, попытались взять штурмом здание администрации президента Абхазии. Как передал корреспондент "Интерфакса", сторонникам оппозиции удалось выломать парадную дверь и разбить окно. Несколько участников акции смогли прорваться внутрь здания, однако охрана заблокировала их продвижение.

Вооруженные силы Абхазии не вмешиваются в события, заявил "Интерфаксу" министр обороны республики Мираб Кишмария.