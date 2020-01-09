Исторический пласт под Площадью Республики будет открыт и станет частью музея
16:30, 9 Январь, 2020
В этом году начнутся работы по открытию исторического пласта старого Еревана, находящегося под Площадью Республики, и превращению его в часть музея. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
“Площадь Республики в результате станет большей достопримечательностью”, - написал премьер-министр.
Ранее министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян на своей странице в Facebook сообщил, что он со специалистами обсуждает возможности восстановления старого города.